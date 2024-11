Onore all’Ara Pacis e “Caserme Aperte“ . La mappa dei luoghi

Lunedì si celebra in tutta Italia, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Per l’occasione, alle 12 all’Ara Pacis si terrà, alla presenza del prefetto di Perugia e delle altre autorità civili e militari, la solenne cerimonia di deposizione della corona d’alloro ai caduti. Con l’occasione sono state organizzate visite guidate alla caserma del Comando Legione Carabinieri (corso Cavour dalel 15 alle 17); sempre dalle 15 alle 17 apre al pubblico anche il chiostro di Santa Giuliana e le Fiamme Gialle (ore 10-13) ricevono in sede.