’Only Wine’ con le giovani cantine. A Palazzo Vitelli i nuovi produttori

Due giorni per il pubblico, un’appendice riservata a operatori del settore; protagonisti un centinaio di giovani produttori di vino provenienti da 20 regioni italiane. Il giardino di palazzo Vitelli prende vita con le tensostrutture e gli allestimenti in vista di Only Wine che questo fine settimana torna a Città di Castello. E’ l’edizione numero 12 e il salone si arricchisce di nuove traiettorie internazionali, accogliendo per la prima volta una selezione di vini giapponesi e rinnova la presenza dei produttori provenienti dalla regione dello Champagne e da altri paesi europei.

A completare il quadro, anche importanti collaborazioni con consorzi e associazioni (come Gavi Giovani, DNA Vernatsch, Sette Colli di Ziano, l’associazione Donne del Vino Umbria), che porteranno nel capoluogo tifernate i vini nati in vari contesti. Presenti, inoltre, una selezione di cantine di Coldiretti e il progetto vitivinicolo dell’istituito Patrizi – Baldelli – Cavallotti. Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine si svolge dal 26 al 28 aprile e i dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa alla presenza tra gli altri del sindaco Luca Secondi, del presidente Gal Alta Umbria Mirco Rinaldi, l’organizzatore della manifestazione Andrea Castellani insieme a Francesco Saverio Russo. Il cuore pulsante di Only Wine 2025 sarà, come sempre, palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che sabato e domenica apre le sue porte al pubblico per un viaggio immersivo nel mondo del vino. In questi due giorni sarà possibile, con l’acquisto del biglietto d’ingresso con calice, degustare liberamente le etichette dei vignaioli presenti, acquistare i vini dai produttori direttamente in fiera e partecipare a incontri con critici ed esperti.

A scandire il calendario una serie di masterclass pensate per offrire una lettura trasversale, contemporanea e culturale del panorama enologico. Molto ricco il programma collaterale e le collaborazioni attive, anche con il Consorzio Pro Centro. Come nelle passate edizioni il fuori salone animerà Città di Castello con eventi diffusi. Il 28 aprile, la terza giornata di Only Wine, come da tradizione sarà riservata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa. L’apertura dei banchi d’assaggio è prevista per sabato alle ore 14 mentre il taglio del nastro istituzionale per le ore 16.