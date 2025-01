Le spara, poi si uccide. Famiglie distrutte. La mamma li aspettava per festeggiare insieme

Gualdo Tadino, 7 gennaio 2025 – Una comunità distrutta e provata, due famiglie dilaniate e due giovani, di belle speranze, che non ci sono più. Il giorno dopo la tragedia del femminicidio – suicidio, nella quale Daniele Bordicchia ha ucciso la moglie Eliza Stefania Feru e si è tolto la vita, intorno alla villetta color pesca di via degli Ulivi, a Gaifana, c’è solo il silenzio e lo sguardo ancora disorientato degli amici e dei vicini di casa, che mai avrebbero sospettato che il 2025 potesse iniziare nel sangue in questo modo. In molti ancora non si capacitano, se ne parla ma l’imbarazzo e la discrezione spesso prevalgono.

C’è anche chi decide di portare dei fiori fuori dalla villetta, ancora sotto sequestro. Il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Perugia e gli uomini della Compagnia di Gubbio, con il coordinamento del pm Gianpaolo Mosetti per la Procura di Perugia, indagano. La villetta ha ancora i sigilli, così come sono sotto sequestro i telefoni cellulari dei due. In settimana sarà eseguita l’autopsia sui corpi di Daniele ed Eliza, probabilmente giovedì, per certificare quello che agli inquirenti domenica mattina è apparso chiaro. Dopo le 20 di sabato scorso Daniele ha ucciso la moglie che nel frattempo stava dormendo sul divano, sparando con la pistola d’ordinanza (era una guardia giurata) e poi è andato in camera da letto e si è ucciso. A trovarli la mamma di lui, il giorno successivo, visto che Daniele non rispondeva al telefono.

Gli inquirenti hanno indicato fin da subito i “dissidi coniugali” tra i problemi, acuitisi dopo il viaggio di nozze. Oggi si parla senza mezzi termini di gelosia. Nel frattempo i Carabinieri stanno ascoltando i parenti e gli amici più stretti della coppia, con l’obiettivo di ricostruire il contesto familiare. Stando alle deposizioni dei familiari, non risulterebbero intenzioni di separazione tra i due, anche se tra i vicini qualcuno inizia a parlarne. Così come c’è chi parla di messaggi, trovati da Daniele sul cellulare di Eliza, che avrebbero fatto deflagrare la situazione. La ragazza, 30 anni, aveva confessato di essere preoccupata dell’atteggiamento sempre più possessivo del marito, che non voleva farla uscire. Chi lo conosceva da tempo, riferisce di un carattere difficile e fragile. “Era tranquillo ma poi l’avevo visto cambiato, aveva cambiato lavoro e non c’era di notte - spiega un’altra amica della coppia -, era molto geloso, penso che fosse troppo innamorato, non è riuscito a lasciarla”.

Le famiglie di Daniele e Eliza, intanto, sono devastate. A casa dei Bordicchia via vai di parenti e amici. La mamma e la sorella di Eliza hanno partecipato invece alla cerimonia religiosa organizzata dall’Istituto serafico di Assisi. La mamma, nel giorno dell’Epifania, aveva organizzato un pranzo e aspettava tutta la famiglia a Foligno, compresi Daniele ed Eliza. “Avere Eliza al Serafico per noi è stato un dono”, ha detto la presidente dell’Istituto, Francesca Di Maolo, al termine della celebrazione. E i colleghi: “Lasci in ognuno di noi un enorme vuoto, che cercheremo di colmare con il ricordo dei tuoi occhi gioiosi. Grazie da parte nostra e di tutti i tuoi ragazzi”.