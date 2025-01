Due colpi di pistola, uccide la moglie poi si spara. Comunità sotto choc: “Siamo sconvolti”

Perugia, 5 gennaio 2025 – Sono stati due i colpi di pistola sparati nell'abitazione di Gaifana di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove sono morti marito e moglie in quello che gli inquirenti ritengono sia stato un femminicidio-suicidio. In base a quanto emerso finora dalle indagini a esploderli con una Glock calibro 9 è stato Daniele Bordicchia, 39 anni, del posto, vigilante con una ditta privata, che avrebbe prima colpito la moglie Eliza Stefania Feru, trentenne operatrice socio sanitaria al Serafico di Assisi, istituto che si occupa dell'assistenza a bambini disabili, per poi suicidarsi con la stessa arma.

Secondo quanto risulta le indagini hanno escluso responsabilità di altre persone. I corpi sono stati trovati nel salotto, quello della donna, e in camera da letto, l'uomo. Stefania Feru era attesa al Serafico nella mattinata di domenica ma non si è presentata. "Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti" ha detto Francesca di Maolo, presidente del Serafico.

La moglie, originaria della Romania, e il marito, dopo il matrimonio celebrato a maggio, erano partiti in viaggio di nozze in Egitto tra settembre e ottobre. Al ritorno, secondo quanto ricostruito, la relazione avrebbe iniziato a scricchiolare. Forse per questo, secondo una ricostruzione degli investigatori che si rafforza con il passare del tempo, l'uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Femminicidio-suicidio che potrebbe risalire a ieri sera, quando nella casa bifamiliare, dove vive anche la sorella dell'uomo, non c'era nessuno. Proprio la sorella, rientrando in serata, avrebbe notato il portone della loro abitazione socchiuso, senza dare particolare peso, però, al dettaglio.

A scoprire i corpi senza vita dei coniugi, la madre di lui che, dopo averlo chiamato, ha raggiunto l'abitazione. Immediato l'allarme, ma i due erano già morti. Da quanto tempo lo potrà stabilire l'eventuale autopsia del medico legale, Luca Tomassini, rimasto a lungo nell'abitazione per la ricognizione cadaverica.

Sul posto anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha incontrato i genitori di Bordicchia e si è assicurato che avessero assistenza medica. "Una tragedia che non aveva dato segnale premonitori. Siamo addolorati", ha detto il primo cittadino lasciando l'abitazione, esprimendo lo stato d'animo della piccola comunità sotto choc.