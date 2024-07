Omc, ad ottobre arrivano quindici nuove assunzioni

FOLIGNO – Arrivano quindici nuovi posti di lavoro nell’ambito del progetto di rilancio delle Officine Manutenzioni Ciclihe (ex Ogr). La notizia giunge a distanza di un mese dall’avvio della procedura per l’iter della gara Europea per un importo dei lavori di 50 milioni di euro: fondi necessari per l’ammodernamento dell’impianto folignate, consistente nella realizzazione di sei binari lunghi all’interno delle Officine, che dovranno ospitare la manutenzione dei treni di nuova generazione. Così arrivano ulteriori assicurazioni per un futuro più roseo dei livelli occupazionali.

Nei primi giorni di ottobre, infatti, sono previste 15 assunzioni, annunciate dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini in occasione della visita all’impianto dello scorso mese di febbraio. "Ammodernamento dell’impianto che rappresenta un’opera strategica – ha commentato di recente Fabio Ciancabilla, segretario regionale della Fit Cisl – e che permetterà alle Omc di diversificare la produzione, non più concentrata sui soli locomotori della Divisione Regionale di Trenitalia ma anche sui treni Pop e Jazz". "L’avvio ufficiale dell’iter di gara per la realizzazione di sei binari all’interno delle Omc promette di avere un impatto positivo non solo sull’economia locale ma anche sulla capacità produttiva dell’impianto stesso. L’investimento – commenta l’assessore Regionale Enrico Melasecche – rappresenta una crescita significativa per le Omc, un impianto che ha contribuito a scrivere la storia industriale della nostra Regione. Con le nuove infrastrutture – ha continuato l’assessore – l’impianto migliorerà la propria efficienza operativa incrementando i livelli occupazionali offrendo nuove opportunità di lavoro ai residenti della regione. Un progetto ambizioso che punta non solo a far crescere l’impianto, ma anche a rafforzare l’economia umbra. Inoltre l’ammodernamento dell’impianto permetterà alla Omc di mantenere un ruolo di primo piano nell’ambito della manutenzione e produzione ferroviaria a livello nazionale. Tutto ciò – conclude Melasecche – contribuirà a consolidare la posizione dell’Umbria come hub strategico nel settore di trasporti e logistica".

C.Lu.