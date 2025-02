Omaggio ai Genesis con “The Watch“ al Lyrick. Risate con “Vita Bassa“ di Giorgia Fumo al Menotti

L’omaggio al mito dei Genesis e l’ironia senza frontiere di Giorgia Fumo. Ecco i due nuovi appuntamenti della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, tra musica e comicità.

Prima tappa, domani alle 21 al Teatro Lyrick di Assisi con “The Watch plays Genesis“. Dopo il successo che li ha visti protagonisti nelle più importanti capitali d’Europa e Regno Unito, i “The Watch“ continuano a portare sul palco la musica dei Genesis con il fortunato spettacolo “Foxtrot & Selling England By The Pound – A Genesis Experience“, riuscendo a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni del gruppo inglese. Sono una band milanese di cinque componenti (nella foto) e la loro tecnica esecutiva e la loro energia rendono gli show un’esperienza unica per i fan dei Genesis e non solo, un’occasione per essere trasportati indietro nel tempo grazie alle performance e una voce che avvicina a quella del giovane Peter Gabriel degli anni Settanta.

Quindi venerdì alle 21 si va al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con “Vita Bassa”, one woman show di Giorgia Fumo che guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millenials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. "Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social", la Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale.

Per entrambi gli spettacoli, i biglietti sono in prevendita sui circuiti TicketItalia e TicketOne.