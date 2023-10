Oltre 800 atleti alla Mezza Maratona: "Evento frutto di un lavoro corale"

Sono già 800 gli iscritti alla "Mezza maratona Città di Foligno", in programma domenica prossima. Sarà una delle gare più partecipate della stagione e si prepara a superare quota 900. Ieri la presentazione in Comune. "Oltre al percorso di 21 km della mezza maratona - ha detto Giorgio Fusaro, il presidente di Atletica Winner Foligno, l’associazione che organizza l’appuntamento - ci sarà una gara di 10 km ma anche una camminata non competitiva di 3,5 km (Family Run) per le vie del centro storico. Tornerà il villaggio in piazza della Repubblica, sin dal venerdì pomeriggio, e verrà promosso un convegno "Errori comuni del runner" al palazzo della Canoniche della diocesi. La gara transiterà nella Caserma Gonzaga che comparirà nella medaglia per ricordare i suoi 150 anni". Saranno più di 110 le società, provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla Mezza Maratona con più di 200 iscritti appartenenti alla Atletica Winner Foligno, 400 dall’Umbria e gli altri dalle diverse regioni italiane. Nel corso della presentazione il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che "la mezza maratona è frutto di un lavoro corale che ha visto la stretta collaborazione fra Comune, Diocesi e Caserma e, con il lavoro compiuto dall’Atletica Winner Foligno, ha portato ad un’altissima partecipazione". Sono intervenuti anche, tra gli altri, l’assessore allo sport, Decio Barili e il vicecomandante della Gonzaga, colonnello Maurizio Napoletano e il presidente regionale della Fidal, Carlo Moscatelli. Questo il percorso di gara: Piazza della Repubblica – Corso Cavour – Piazzale Alunno - Viale Roma - Caserma Gonzaga - Viale Mezzetti - Via Ottaviani – Porta San Felicianetto - Via Battisti - Viale Ancona - Via Sportella Marini - Via Molise - Via Montello – Via Tagliamento - Via IV Novembre – Porta Firenze - Via XVI Giugno - Ponte San Magno - Via dei Mille – Porta Todi - Parco dei Canapè - Via Chiavellati - Via Cairoli - Via Mazzini - Piazza San Domenico – Via S. Maria Infraportas – Via Marconi - Via Madonna delle Grazie - Via Ciri – Via Bolletta – Via Oberdan- Piazzale Alunno - Viale Mezzetti - Via Ottaviani - Porta San Felicianetto - Via Battisti – Viale Ancona - Via Sanzio - Rotatoria Sportella Marini - Via Sicilia - Via Montello - Via Tagliamento - Via IV Novembre - Porta Firenze - Via XVI Giugno – Ponte San Magno - Via dei Mille - Porta Todi – Parco dei Canapè - Via Chiavellati - Via Cairoli - Via Mazzini – Piazza San Domenico - Via S. Maria Infraportas – Via Madonna delle Grazie - Via Ciri – Via Bolletta - Via Oberdan - Corso Cavour e con arrivo in Piazza della Repubblica.