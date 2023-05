Oltre 100 farmacisti premiati dall’Ordine "Hanno un ruolo chiave"

L’Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia ha celebrato per la prima volta in Umbria il “Caduceo d’oro” dedicato agli iscritti. Sono stati premiati gli iscritti da 40, 50, 60 anni che hanno dedicato la loro vita all’esercizio della professione ed alcuni farmacisti che si sono distinti nel corso della propria attività. Il presidente Filiberto Orlacchio ha parlato di una grande festa che giunge dopo un periodo difficile, quello della pandemia, in cui i farmacisti hanno fatto tanto per la comunità.