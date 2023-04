Olmo, molesta i clienti fuori dal supermercato

Si era posizionato all’uscita di un supermercato, lungo strada Trasimeno Ovest, e aveva iniziato a molestare i clienti chiedendo insistentemente del denaro in cambio dell’aiuto a portare la spesa. Il dipendente del negozio ha tentato di allontanarlo, ma luomo è andato subito in escandescenza. Ne è nata una lite che ha spinto il dipendente a chiamare la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito l’addetto all’antitaccheggio ha spiegato l’accaduto, precisando che la lite era rimasta su un piano verbale. Dopo aver constatato che non necessitava delle cure dei sanitari, gli operatori hanno avvicinato l’uomo che chiedeva denaro che è stato identificato come un cittadino nigeriano, classe 1978, con precedenti di polizia. Dagli approfondimenti è emerso, inoltre, che il 44enne era irregolare. È stato accompagnato in Questura per il foto-segnalamento. Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, al termine delle attività di rito, il Questore ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento.