“Olivagando“. Un’edizione di gran successo

MAGIONE - Tutto esaurito per “Olivagando“. Grande successo agli stand di assaggio di numerose tipologie di olio in abbinamento ai prodotti del territorio, apprezzamenti per i momenti di intrattenimento tra concerti, sfilate di moda e cooking show, ma anche tanta attenzione alle problematiche produttive, alla qualità dell’olio e al ciclo di trasformazione dell’oliva dalla raccolta alla distribuzione dell’“Oro verde“. È questo il lusinghiero bilancio che il Comune e l’Associazione turistica Pro Magione, cui erano stati demandati gli aspetti logistici e organizzativi, possono trarre dopo la due-giorni che nello scorso weekend ha visto la manifestazione primeggiare tra le tante del periodo dedicate appunto all’olio. Successo anche per i concorsi con numerosi partecipanti, soprattutto amatoriali, all’estemporanea di pittura dal titolo “L’olio: tradizioni ed emozioni“ e al contest fotografico intitolato “Le dolci colline“.