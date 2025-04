’Olimpiadi del soccorso’ con otto scuole umbre

UMBERTIDE – Oltre 250 persone tra studenti, docenti ed accompagnatori provenienti da tutta l’Umbria e ben 182 volontari impegnati nella manifestazione. Questi i numeri della terza edizione delle Olimpiadi regionali di primo soccorso rivolte alle ragazze e ai ragazzi degli istituti superiori e tenutasi ad Umbertide nei giorni scorsi. Organizzata dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana in collaborazione col Comitato di Città di Castello, ha visto in campo otto squadre in rappresentanza di altrettanti istituti scolastici: "Mariotti" e "Alessi" di Perugia, "Franchetti-Salviani" e "Patrizi- Baldelli - Cavallotti" di Città di Castello, "Galilei" di Terni, "Mazzatinti" di Gubbio, "Sans i- Leonardi - Volta" di Spoleto e "Frezzi - Beata Angela" di Foligno. I team si sono sfidati in una serie di prove pratiche di gestione di emergenze sanitarie simulate allestite in diversi punti del centro storico. Gli studenti si sono cimentati nell’applicazione delle tecniche apprese nel corso di un lungo percorso di formazione, avviato ad ottobre e curato dagli istruttori e dai volontari dei comitati territoriali della Cri. La premiazione si è tenuta presso l‘aula magna "Marcella Monini" del Campus "Da Vinci: a vincere la classe quarta del "Galilei" di Terni, che rappresenterà l’Umbria alla fase nazionale della competizione, in programma a Scalea, in Calabria a maggio. "Le Olimpiadi regionali di primo soccorso per studenti – dice il Comune - si confermano come un appuntamento educativo di primaria importanza".