“Olimpiadi del cuore“ ad Assisi. Sarà nel segno dei beati. Carlo Acutis e Giuseppe Toniolo

Sarà nel segno dei Beati Carlo Acutis e Giuseppe Toniolo il pellegrinaggio ad Assisi della associazione onlus Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, fondata dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Brosio. Si svolge da oggi a lunedì, con il momento clou nel pomeriggio e la sera di domenica 9: all’Hotel Nun di Assisi è in programma un incontro con la partecipazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino, presidente di The Economy of Francesco e postulatore della causa del beato Toniolo, economista e sociologo italiano, tra i protagonisti del movimento cattolico italiano, del quale ricorrono i 180 anni dalla nascita. L’appuntamento inizierà alle 18.30 con l’intervento di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, che darà una testimonianza inedita sul figlio che sarà canonizzato ad aprile a Roma. Alle 19.30 la testimonianza di Paolo Brosio che parlerà del suo percorso di conversione a Medjugorje e del progetto di realizzazione dell’Ospedale della pace nei luoghi delle apparizioni mariane. Seguirà un momento conviviale e la presentazione del vescovo Sorrentino del libro sui profili etici e l’impegno per un’economia sostenibile dell’industria teorizzati da Toniolo. Il pellegrinaggio si svolge con i frati minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli, nella persona di fra Danilo Tremolada, di Marina Rosati, direttrice dell’ufficio stampa diocesi, con la start up innovativa Pacomio Srl SB nata dall’Economia di Francesco (tra gli amministratori e consiglieri il presidente Francesco Saverio Nardi Regoli, Zefferino Francesco Monini, presidente di Monini Spa, Alberto Maria Zuccari presidente Confindustria Spoleto Valnerina, Graziano Luzzi, presidente Tecnokar Trailers, e Renato Morlino, Generale dell’esercito e diacono).

Maurizio Baglioni