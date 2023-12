Ok al bilancio comunale: "I servizi sono aumentati. Tariffe mantenute stabili"

Passa a maggioranza il bilancio comunale relativo all’anno 2024, dopo un dibattito che ha impegnato la massima assise cittadina per l’intera giornata di ieri.

Illustrato dal Sindaco Filippo Stirati e dall’assessore Marco Morelli, integrato dai singoli assessori e dai vari consiglieri, ammonta ad 70.193.125,83 euro. In entrata, per citarne alcune, quelle “correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” assommano a 19.812.081 euro, i trasferimenti correnti a 5.501.352, le entrate extratributarie a 7.560.299, quelle in conto capitale a 20.505.227. In uscita le spese correnti richiedono 31.735.133 euro, quelle in conto capitale a 24.298.872. Sul fronte della maggioranza è stato ricordato con orgoglio che, non senza sforzi, sono stati aumentati i servizi mantenendo stabili le tariffe. A titolo esemplificativo è stata citata la Tari, con la raccolta differenziata che ha raggiunto la percentuale di oltre il 70%, che grava su ogni cittadino per € 105,96, la cifra più bassa della Regione. Sul fronte della coalizione di governo oltre a Sindaco ed Assessori, Zaccagni, Morelli Emilio, Pompei, Giorgia Gaggiotti) è stata rivendicata la qualità del documento finanziario per impostazione e contenuti, oltre ad una gestione, non solo per le tante opere pubbliche realizzate ed in corso, che consegna al futuro una città migliore di quella ereditata "e senza problemi sulla prossima amministrazione", ha tenuto a chiosare Stirati.

In sede di dibattito il più critico l’ex sindaco Goracci, ma rilievi sono arrivati anche da Carini, Baldinelli, Brunetti, Martinelli, che si è riferito in particolare alla gestione degli ultimi anni.

Prima della votazione finale sul bilancio è stato accolto a maggioranza un emendamento presentato da Martinelli, Brunetti, Minelli, di recente usciti dalla maggioranza e confluiti nel “gruppo misto”, sulla “bretella di Via Madonna dei Perugini” da finanziare con risorse di bilancio, senza legarla ad altre forme di finanziamento. Privilegiandola rispetto ad altre opere come il Cva di Branca, che resta comunque tra le priorità del Comune. Emendamento che ha spianato la strada al “si” conclusivo.