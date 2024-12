Oggi sarà allerta gialla . Arrivano neve pioggia

PERUGIA - Oggi sarà allerta gialla in tutta l’Umbria per l’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia e neve. La Protezione civile parla di maltempo diffuso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sia sui settori occidentali e orientali della regione. Le nevicate, anche abbondanti, sono attese in particolare sull’Appennino, a parte dai 900-1.100 metri di quota, per poi abbassarsi, in serata, fino ai 700 metri. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nella mattinata di sabato, quando sull’Umbria è atteso il sole. Temperature in sensibile diminuzione con forti venti di tramontana. La neve in Appennino a inizio giornata difficilmente scenderà sotto i 1400 metri, poi si abbasserà rapidamente ma anche le precipitazioni nel pomeriggio si concentreranno lungo l’Appennino. Il picco dell’afflusso freddo è atteso tra la tarda serata odierna e domani mattina quando qualche fiocco in Appennino, specie sui versanti marchigiani, potrà scendere fin sui 400/500 metri di quota. Più ad ovest l’aria sufficientemente fredda entrerà quando saranno praticamente cessate del tutto le precipitazioni.