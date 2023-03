Oggi la messa in Cattedrale trasmessa in diretta su Rai Uno

TERNI Oggi alle 11 la messa in Duomo, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno nell’ambito della trasmissione “A Sua Immagine“, condotta da Lorena Bianchetti. "Alle 10.55 andrà in onda il servizio di presentazione dedicato alla città di Terni, la sua storia, i monumenti storici e contemporanei, la Basilica di San Valentino e le bellezze naturalistiche con il lago di Piediluco e la Cascata delle Marmore – spiega la Curia ternana –. La regia è curata da Michele Totaro e il commento è di Orazio Coclite". “A Sua Immagine“, con inizio alle 10.30, dedica una puntata speciale ai dieci anni di pontificato di Papa Francesco. Sarà tracciato un ritratto del pontefice, avvalendosi dell’intervento in studio di Alessandro Gisotti, e collegandosi con Buenos Aires per ascoltare le parole della biografa di Papa Bergoglio, Francesca Ambrogetti, e con Bologna, con la testimonianza del cardinale Matteo Maria Zuppi.