Oggi la grande festa del rugby. Col ’terzo tempo’ dei ragazzi down

Sport e solidarietà al campo da rugby dove la palla ovale si colora di amicizia e fair play. A scendere in campo nel terzo tempo saranno oggi gli straordinari ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (gruppo Stefano Bianconi Città di Castello-San Giustino e Umbertide) con in testa la referente Tiziana Pescari. L’appuntamento è alle ore 14,30 al campo rugby di via Bartali. I ragazzi dell’associazione, dal 2015 primi in Italia, sono i protagonisti attivi del terzo tempo, il momento conviviale e di "esaltazione" dei valori sani dello sport e dell’amicizia in cui i giocatori delle due squadre si ritrovano insieme dopo aver disputato la partita.

A dare una mano in cucina e nel servire a tavola i giocatori sono proprio i membri dell’associazione persone Down "ormai una parte integrante della famiglia del Città di Castello Rugby". Oggi infatti si gioca l’ultima giornata della stagione regolare di serie C, con la partita Città di Castello-Ascoli. La squadra di casa occupa la seconda posizione e si è già garantita il passaggio ai play off per la promozione in serie B dove affronterà la vincente del girone Emilia Romagna. "Si tratta di una gara di preparazione in vista di questo appuntamento storico per il rugby tifernate che per la prima volta disputa i play off per la promozione in serie B, traguardo straordinario anche perché raggiunto con una squadra molto giovane e composta quasi esclusivamente da giocatori locali e cresciuti nelle nostre giovanili", precisa con orgoglio il presidente Marco Notarianni. "Tra le attività portare avanti dalla nostra associazione c’è sicuramente quella del Terzo tempo che ormai da anni è insieme all’associazione Italiana Persone Down. I ragazzi e le ragazze dell’associazione sono sempre presenti alle partite della nostra seniores, aiutandoci nel terzo tempo e dando una mano nel servire a tavola i giocatori durante il terzo tempo, e sono ormai una parte integrante della famiglia del Città di Castello Rugby", conclude Notarianni.

Anche il sindaco Luca Secondi e gli assessori Riccardo Carletti e Benedetta Calagreti, sottolineano come "la loro presenza a bordo campo e nella club house a fine partita è diventata ormai una graditissima costante: col loro sorriso e con la loro dolce allegria questi ragazzi e queste ragazze sanno contagiare tutti e riescono a far sciogliere ogni tensione e a far dimenticare la stanchezza e anche la delusione di chi non ha avuto un risultato positivo dalla partita appena conclusa. Sono da tanti anni un esempio e orgoglio della nostra comunità".