Oggi la ’discesa’ dei Ceri. Dalla Basilica di Sant’Ubaldo fino a Palazzo dei Consoli

L’attesa è davvero conclusa. Oggi è il giorno della “discesa” con i “Ceri” che fanno il loro ritorno in città. Dopo un anno, dalla sera del 15 maggio scorso, lasciano la basilica di S.Ubaldo sul Monte Ingino, abbandonano per qualche giorno la veglia accanto all’urna del Patrono S.Ubaldo per prepararsi, ospiti privilegiati nella sala dell’arengo del Palazzo dei Consoli, a vivere da protagonisti la giornata del 15 maggio e rinnovare, in maniera spettacolare, emozionante, unica e coinvolgente l’atto d’amore e di devozione di un popolo intero, in tutte le sue espressione, nei confronti del loro Protettore. Dalla Basilica al Palazzo dei Consoli, due luoghi simboli che sintetizzano l’essenza della Festa dei Ceri. E’ una giornata che comincia presto, con la frenesia espressa dalla danza degli arazzi e dei gonfaloni che già incominciano ad abbellire le facciate e le torri delle porte e con gli stradoni dell’Ingino che si affollano presto di ceraioli e cittadini per raggiungere la Basilica in tempo. Per agevolare quanti lo desiderano la “Funivia colle eletto”, il suggestivo impianto di risalita, ha annunciato l’apertura della biglietteria alle ore 7. Questo il programma della giornata: ore 8 Basilica di S.Ubaldo, Santa Messa officiata da cappellano dei Ceri don Mirko Orsini, unitamente ai Cappellani delle Famiglie Ceraiole don Armando Minelli, padre Francesco Menichetti , don Marco Cardoni, alla presenza delle autorità civili e ceraiole: Luigino Bei e Fabiano Mariani Capitani, Francesco Morelli, Simone Martini ed Enrico Provvedi capodieci, Marco Tasso trombettiere ed Ettore Berettoni alfiere, il sindaco Stirati, i presidenti dell’Università dei Muratori Maggio Eugubino e del Famiglie. Alle ore 9 inizio della discesa dei Ceri che, dopo aver attraversato il centro storico tra due ali di folla, carichi di alcuni ceraioli del futuro, faranno il loro arrivo trionfale, accolti dal suono del Campanone e da una Piazza Grande ancora più bella dopo i recenti importanti lavori di restauro e ripavimentazione. La discesa sarà tarsmessa in diretta su Trg (canale 113 del digtale terrestre) e in streaming su www.trgmedia.it.