Oggi il gran finale con gli speaker italiani

Con un rush finale tutto italiano cala oggi il sipario su questa diciottesima edizione del Festival. Dopo quattro giorni di intensa programmazione in cui si è parlato di informazione e attualità in tutte le lingue del mondo, la giornata conclusiva porta in scena gli interventi di soli speaker italiani che spazieranno dall’emergenza lavoro alla crisi climatica e al giornalismo investigativo fino a guerre, elezioni, scienza e inclusività.

Tra gli appuntamenti più attesi, alle 12 alla Sala dei Notari si racconta il metodo ‘Chi l’ha visto?“ con Federica Sciarelli (via video) e gli storici inviati Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti e Francesco Paolo Del Re che sveleranno esperienze e segreti del metodo d’inchiesta che ha reso il programma un’icona nel giornalismo televisivo italiano. Prima alle 11, sempre alla Sala dei Notari c’è Marco Damilano, con “Le mosse del Cavallo e della Torre“ sulle sfide del 2024, il più grande anno elettorale della Storia e autentico “stress-test“ della democrazia globale.

E ancora, alle 16 ai Notari la scrittrice Widad Tamimi, nipote di un nonno ebreo e figlia di un profugo palestinese e il giornalista Nello Scavo, affrontano il tema della “Disumanizzazione nel conflitto israelo-palestinese’“.

E ancora, alle 17 alla Sala Raffaello dell’Hotel Brufani c’è la Luca Mercalli sulla crisi climatica e alle 18 alla Sala dei Notari Beatrice Mautino, voce del podcast “Ci vuole una scienza” del Post, e Dario Bressanini, noto come “il chimico di quartiere”, parlano di come raccontare la scienza in modo accessibile e coinvolgente. Alle 19 all’Hotel Brufani su fa il punto su “Russia e Ucraina due anni dopo“, ultimo appuntamento alle 19 alla Sala dei Notari con “Queer libera tutt+“ per contrastare i pregiudizi e promuovere l’inclusività con le Karma B, artiste in drag.