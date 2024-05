Oggi il “Gos“ si pronuncia sulla presenza dei tifosi ternani

In giornata si conosceranno le determinazioni del Gruppo operativo sicurezza riguardo alla presenza dei tifosi della Ternana al San Nicola di Bari per la gara di andata del play-out di B in programma giovedì (ore 20.30). La partita viene considerata ad alto rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico, e potrebbero essere adottati dei provvedimenti restrittivi come avvenuto per la gara della regular season del 13 gennaio quando fu inibita la presenza dei sostenitori residenti in Umbria nel settore ospiti dello stadio barese. Analoga disposizione fu data anche per la partita del girone di andata che si giocò a Terni il 3 settembre 2023, allorquando fu vietata la vendita dei biglietti del settore ospiti del "Liberati" ai tifosi residenti in Puglia. I motivi alla base delle due decisioni sono stati collegati al pericolo di turbative dovuto alla forte rivalità esistente tra le tifoserie della Ternana e del Bari. Tra i supporter delle Fere, dunque, c’è grande attesa per le determinazioni che saranno adottate nella giornata odierna, mentre il club pugliese ha già avviato la prevendita dei biglietti per i propri sostenitori fissando prezzi popolari. L’obiettivo è battere, proprio contro la Ternana, il record stagionale di presenze allo stadio e di raggiungere quota 30.000 spettatori dopo i 21.000 dell’ultima giornata di campionato col Brescia.

Massimo Ciaccolini