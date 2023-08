Oggi a Todi approda ’Transameria’

TODI - Si terrà oggi, dalle 10 alle 19, nei portici comunali, la prima edizione del Mercato della Terra di Transameria, il primo itinerario umbro targato Slow Food Travel, ormai accreditato a livello nazionale da Slow Food Italia. Nell’ambito del Todi Festival Slow Food Umbria si impegna, dunque, insieme all’amministrazione comunale, per una riflessione a tutto campo sulla qualità del cibo e del sistema alimentare locale. Con il progetto dei Mercati della Terra, infatti, sono stati attivati in tutta Italia e nel mondo una rete di mercati contadini, luoghi dove si fa la spesa, comprando direttamente dai produttori. Il programma prevede anche un’escursione in auto lungo il percorso del Furioso con arrivo nel borgo di Doglio, nel Comune di Monte Castello di Vibio. Ad accogliere i partecipanti, la Cantina Zafferami presso la Bottega del Carlino. Alle 18, Sala Vetrata, la presentazione del libro di Carlo Petrini, "Il gusto di cambiare". A seguire un originale ‘aperitivo storico’ a cura dell’esperto Francesco Santocchi.

s.f.