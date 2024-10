’Officina di Leonardo’, presentati i nuovi completi per gli atleti

GUBBIO – Sono stati presentati ieri mattina i nuovi completi sportivi dell’associazione Agol, Genitori Officina di Leonardo. "Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento – ha dichiarato il presidente di Agol Giuseppe Fofi – a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. In particolare, un grande grazie va ai nostri preziosi sponsor Trasporti LC3, Limonero Profumeria e Saldi Sport senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. La loro collaborazione ha permesso non solo di ideare e produrre i nuovi completini, ma anche di rafforzare il legame con la nostra associazione e una condivisione dei valori che Agol rappresenta. A loro va la nostra gratitudine per aver abbracciato la nostra visione e per aver investito in questo progetto con entusiasmo". Il progetto di dotare gli atleti di un kit di abbigliamento e accessori sportivi risponde alla necessità di offrire al gruppo un adeguato repertorio tecnico che favorisca il senso di appartenenza e identità durante gli appuntamenti sportivi dell’anno.