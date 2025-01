Odissea quotidiana dei pendolari. Caos per e da Roma: attese e ritardi

Caos treni per i pendolari orvietani. L’ennesima giornata da dimenticare è stata quella di martedì, ma è l’intero periodo da qui a primavera che si annuncia denso di problemi. I lavori in corso fino al 4 marzo sulla linea dell’alta velocità ha delle ripercussioni sul trasporto pendolare dal momento che la maggior parte degli intercity e dei regionali veloci che collegano Orvieto con Roma e viceversa, vengono spostati sulla linea nel tratto Orte Roma e viceversa, ovvero quella del trasporto pendolare, allo scopo di non creare troppi ostacoli ai treni dell’alta velocità. I lavori potrebbero prolungarsi anche fino a maggio. Martedì scorso è andato in scena un film che rischia seriamente di ripetersi da quei ai prossimi due mesi. Dalle 10.37 sulla linea alta velocità Firenze - Roma la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata sul tratto toscano tra Valdarno e Arezzo per un inconveniente tecnico, ha subìto forti rallentamenti, media di 30 minuti per 28 treni ad alta velocità con punte di 70 minuti di cui 15 alta velocità instradati su linea convenzionale, un intercity e cinque regionali fino a 30 minuti. Nel pomeriggio ulteriori ritardi hanno interessato il regionale 597 proveniente da Roma, 25 minuti di ritardo per il regionale 4107 da Orvieto a Roma Termini. Il treno per Perugia, da Roma, delle 18 è stato bloccato per un’ora tra Termini e Tiburtina. "Abbiamo preso questo treno perché del nostro non c’era traccia, siamo rimasti fermi al buio, una signora ha avuto un attacco di panico" riferiscono i pendolari. Si tratta insomma di una piccola odissea quotidiana che minaccia di essere solo agli inizi. Intanto il Comune ha chiesto all’assessore regionale ai trasporti, Francesco De Rebotti, un incontro per riattivare il tavolo tecnico con Rfi e Trenitalia e affrontare le problematiche emerse con i lavori che riguardano la tratta ferroviaria Firenze-Roma. Cla.Lat.