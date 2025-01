Oculistica, concorso per il primariato. Due ricorsi al Tar: udienza ad aprile

FOLIGNO - Resta sospesa la graduatoria per l’assegnazione del ruolo di primario della struttura complessa di Oculistica all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Sono al vaglio del Tribunale amministrativo dell’Umbria, infatti, i due ricorsi (distinti) presentati dal secondo e terzo classificato, rispettivamente il dottor Tito Fiore (assistito dagli avvocati Antonio Bartolini e Chiara Polenzani) e il dottor Luciano Burattini, attuale direttore dell’Oculistica dell’ospedale folignate (assistito dall’avvocato Emilio Bagianti). Il primo classificato, a oggi, non si è costituito. Il Tar ha analizzato i ricorsi in fase preliminare e ha rinviato l’udienza ai primi giorni del mese di aprile. Udienza nel corso della quale è attesa una decisione in merito ai ricorsi. Nel frattempo il dottor Burattini rimane direttore facente funzioni della struttura complessa del reparto Oculistica, in attesa dell’esito del giudizio.