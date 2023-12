Occupa i binari: auto travolta dal treno. Il conducente è salvo per miracolo

Tragedia sfiorata sabato sera a Rigali di Gualdo Tadino nell’incidente verificatosi intorno alle 23 che, per fortuna, si è risolto con un grosso spavento per il conducente dell’auto. Auto che, per cause in corso d’accertamento si è trovata “incastrata“ tra le sbarre del passaggio a livello. La Fiat Panda, condotta da un 58enne del posto, è stata “speronata“ dal treno regionale 19823 Ancona-Foligno: il macchinista nulla ha potuto per evitare la macchina ferma sulla rotaie. Stando alle prime indiscrezioni, l’utilitaria avrebbe cercato di attraversare la linea ferrata nel momento in cui stavano chiudendosi le sbarre del passaggio a livello, riuscendo a sorpassare la prima ma non la seconda. Il conducente della Panda, sarebbe uscito dall’abitacolo senza bisogno di particolare aiuto sostanzialmente illeso, anche se sotto choc per l’accaduto. L’uomo è stato trasportato in codice 2 (codice giallo) al pronto soccorso dell’ospedale comprensoriale di Branca dove è stato ricoverato per essere sottoposto a indagini ed accertamenti. Il trasferimento è stato effettuato dal 118 arrivato tempestivamente sul posto unitamente ai vigili del fuoco di Gaifana, ai tecnici delle Ferrovie, ai carabinieri della compagnia di Gubbio e agli agenti della polizia ferroviaria di Fabriano. Agenti che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata fin verso le ore 2.30 di domenica mattina. Sull’episodio da registrare le precisazioni di Rfi (Rete ferroviaria Italiana): "Da una prima ricostruzione – si legge nella nota dell’azienda di trasporto – l’auto avrebbe infranto le norme dell’articolo 147 del codice della strada che regola il comportamento ai passaggi a livello, cercando di attraversare le sbarre di un passaggio a livello che si stavano chiudendo. Il passaggio a livello – sottolinea ancora Rfi – risulta correttamente funzionante. Il convoglio coinvolto nell’incidente è il Regionale 19823 Ancona-Foligno, i tre viaggiatori presenti a bordo

sono stati accompagnati in taxi a Foligno". In caso di violazione della norma sono previste anche sanzioni di carattere amministrativo.