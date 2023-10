Obiettivo riapertura

ORVIETO La riattivazione del Tribunale di Orvieto? Un obiettivo a portata di mano. A manifestare ottimismo è il sindaco Roberta Tardani che, insieme al rappresentante dell’associazione forense, l’avvocato Marcello Caprio, ha consegnato nelle mani del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, un progetto organico per riportare in città la sede di giustizia, soppressa dal Governo Monti. Un progetto che prevede anche una nuova modulazione della circoscrizione giudiziaria di riferimento del Tribunale, in maniera tale da renderlo sostenibile come mole di lavoro e in un contesto coerente con i Tribunali umbri, quelli di Perugia, Terni e Spoleto. Tardani interviene anche sulla recente polemica che si è sviluppata in Consiglio regionale, con FdI e Fi che hanno fatto venire meno il numero legale facendo decadere la proposta del leghista Valerio Mancini con la quale si richiedeva sì la riapertura di Orvieto, ma anche delle sedi distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi. "Dobbiamo evitare i campanilismi perché la situazione è già molto complessa e mettere altra carne al fuoco potrebbe pregiudicare una volontà molto chiara espressa dal Governo, che è quella della possibile riapertura di alcuni Tribunali minori soppressi alla luce di progetti che possano essere sostenuti dagli enti locali e in un’ottica di una riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie", dice Tardani.

Cla.Lat.