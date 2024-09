Nuovo portale del Registro Tumori: "I tassi di mortalità si riducono"

I tassi di incidenza e mortalità per tumore si riducono in Umbria con un andamento più favorevole nel sesso maschile che in quello femminile, anche se il cancro rimane una ‘malattia’ più elevato negli uomini. E’ uno degli aspetti emersi ieri durante la presentazione del nuovo portale regionale del Registro Tumori dell’Umbria, a cui ha preso parte la presidente della Regione, Donatella Tesei l’assessore regione alla Salute, Luca Coletto, e il professor Fabrizio Stracci, responsabile scientifico del registro. Ecco dunque che in Umbria nel periodo 2016 – 2020 sono stati diagnosticati in media 3.330 casi per anno negli uomini e 3.060 nelle donne, con una crescita meno marcata rispetto alle previsioni. L’età media di incidenza dei casi è passata da 68 anni nel periodo 1994-2000 a 69 anni nel periodo 2016-2020. I decessi sono stati 1.466 casi per anno nei maschi e 1.216 nel sesso femminile (nel periodo precedente erano 1.497 e 1.071). Il tumore più frequente è stato il cancro della mammella con 865 casi per anno (28,3% dei tumori femminili), seguito dal cancro del grosso intestino (732 casi per anno in entrambi i sessi) e dal cancro della prostata con 653 casi per anno (19,6% dei tumori nel sesso maschile). La pandemia ha determinato una riduzione dell’incidenza soprattutto nel 2020. Il cancro al seno resta il tumore più comune nelle donne e ha visto un aumento dell’incidenza ma una diminuzione della mortalità.

L’Umbria ha registrato un calo significativo sia dell’incidenza che della mortalità per cancro gastrico negli ultimi decenni. Questo successo è attribuito alla diminuzione dell’esposizione ai fattori di rischio e al trattamento dell’infezione Helicobacter pylori. Quanto al cancro al polmone resta una delle principali cause di morte per tumore e si osserva una diminuzione dei tassi di incidenza e mortalità tra gli uomini, mentre tra le donne aumenta perché fumano di più.