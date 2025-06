"Nuovo palasport. Non ripetere i soliti errori"

BASTIA UMBRA – "Siamo convinti anche noi che a Bastia serva un Palasport, ma non vogliamo che si faccia l’errore compiuto in passato con l’attuale palazzetto dello sport, frutto anch’esso di una opportunità che poi si è rilevata limitante per un adeguato svolgimento delle pratiche sportive nel nostro comune, con ripercussioni tangibili ancora oggi". Così i consiglieri di minoranza Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Stefano Santoni, Francesca Sforna ribattono al Comune che aveva bacchettato l’opposizione per essersi astenuta in consiglio comunale sulla vicenda del nuovo palasport. Minoranza che spiega: "Non approviamo il fatto che la nuova struttura possa trovare lì collocazione. La collocazione sicuramente piccola, a meno che non si espropri l’area adiacente, è comunque situata in una zona con traffico importante (specialmente in certi orari) e la via di collegamento ridotta e con un incrocio pericoloso. La zona della piscina comunale, che le precedenti amministrazioni hanno individuato come ‘Cittadella dello sport’, è sicuramente idonea allo scopo". Consiglieri di minoranza che obiettano anche sulla capienza ipotizzata dal Comune di Bastia per il nuovo palasport. "E’stata stimata tra 1000 e 1200 persone, ma l’amministrazione comunale non considera che la volontà di realizzare l’impianto in collaborazione con il comune di Assisi creerebbe un bacino di utenza di 50000 persone e tali dimensioni non permettono lo svolgimento di molti eventi".