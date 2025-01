Nuovo intervento lungo il tratto di Montecastrilli

Nuovi interventi sul versante ternano della superstrada E45, nell’ambito dei lavori di Anas. Da venerdì scorso sono ripresi gli interventi di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza su un tratto della carreggiata sud a Montecastrilli, dopo la sospensione disposta per agevolare il traffico nel periodo festivo. "Per consentire gli interventi – spiega Anas – , il transito sarà regolato a doppio senso sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Montecastrilli sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Acquasparta. Il completamento di questa fase è previsto entro febbraio".

"Inoltre, sempre nell’ambito del programma di riqualificazione e potenziamento della E45, sono stati avviati i lavori di risanamento strutturale di venti cavalcavia che sovrappassano la sede stradale" aggiunge Anas.