Nuovo corso: assistenti di volo

SPOLETO Da Spoleto nuove hostess e stewart. L’Istituto professionale alberghiero, in collaborazione con l’Accademia del volo, a partire dall’anno scolastico 202425 proporrà un nuovo corso che integra “Enogastronomia e Ospitalità alberghiera“ con un potenziamento specifico di “Accoglienza turistica“ ed una curvatura dedicata in “Ground and Cabin Crew (Assistenti di volo)“. Il corso di cinque anni è progettato per fornire agli studenti una formazione completa e poliedrica che li renderà competenti in vari aspetti dell’industria dell’enogastronomia, dell’ospitalità alberghiera e dell’aviazione. La collaborazione con l’Accademia del Volo garantirà ai ragazzi un’esperienza formativa unica e di altissima qualità. Una partnership che arricchirà l’esperienza dei partecipanti offrendo non solo conoscenze teoriche ma anche risorse umane qualificate provenienti dal settore privato dell’aviazione.