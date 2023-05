Nuovo CdA, i Civici candidano l’avvocato Sibilla Alunni

CITTA’ DI CASTELLO – Arriva una prima candidatura ‘pubblica’ per il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Sogepu: l’avvocato Sibilla Alunni proposta dai Civici per l’Alto Tevere. A seguito dell’avviso pubblico del 4 maggio con cui il sindaco invitava i gruppi consiliari, associazioni o cittadini a esprimere candidature per la nomina di tre membri del consiglio di amministrazione della società partecipata Sogepu, i Civici per l’Alto Tevere hanno ritenuto opportuno designare "una figura professionale adeguata all’incarico e che, oltre alle proprie capacità ed esperienze professionali, condivida anche le finalità dell’associazione per la tutela e la promozione dello sviluppo unitario del comprensorio ", si legge in una nota diramata ieri. L’avvocato Sibilla Alunni, attualmente titolare di incarichi di ricerca e docenza all’Università degli studi di Perugia e all’Università Politecnica delle Marche, "ha un curriculum di alto valore professionale. Siamo soddisfatti per tale scelta, e riteniamo che Sibilla Alunni possa sicuramente dare un contributo di alto profilo all’amministrazione di Sogepu", aggiunge infine l’associazione Civici per l’Alto Tevere.