Nuovo avvio per la raccolta dei rifiuti

BASTIA UMBRA - In occasione del mercato settimanale, ieri mattina, si è dato avvio alla nuova modalità operativa del servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti ridefinita dal Comune di Bastia Umbra e Gesenu in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente e al Commercio, per garantire maggior decoro urbano e qualità della raccolta. Prevede la fornitura, da parte di Gesenu, dei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti non differenziati, il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati in maniera ordinata nelle rispettive piazzole (eccetto per l’organico che verrà conferito in posizioni dislocate all’interno del mercato) e lo spazzamento e il lavaggio dell’area al termine del mercato. Aspetti pratici che sono stati illustrati ieri dall’assessora all’Ambiente Ramona Furiani, insieme a Gesenu e all’Ausiliario di Polizia Ambientale, che hanno fatto visita agli ambulanti per distribuire la nuova informativa sul servizio. Per assicurare il rispetto delle norme saranno attivati controlli da parte del personale addetto.