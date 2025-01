Nuovo anno con il fiocco rosa. Prima nata a Perugia: è Rachele. Ma in Umbria troppe culle vuote

Il 2025 all’ospedale di Perugia si apre all’insegna del fiocco rosa. Ed è sempre in rosa che si chiude il 2024. La prima nata di questo nuovo anno si chiama Rachele, pesa 3,360 chilogrammi ed è venuta alla luce alle 00.49 con parto cesareo assistito dalla ginecologa Chiara Antonelli, dalla anestesista Claudia Pompei insieme alle ostetriche Bordoni, Mattoni e Allegrucci. Rachele è la primogenita di mamma Giulia e papà Rocco, residenti a Perugia. Giorgia, invece (2 chili e 950 grammi) ha chiuso il 2024. E’ la primogenita di mamma Alessia e papà Gianluca, originari di Salerno e residenti a Corciano. E’ venuta alla luce alle 21.38 della notte di san Silvestro con parto spontaneo assistito dall’ostetriche Francesca Bordoni e Elisa Mattoni e dalla ginecologa Chiara Antonelli.

Foligno e Orvieto: qui la cicogna si fa attendere. Sia al San Giovanni Battista che al Santa Maria della Stella almeno fino al tardo pomeriggio di ieri, non ci sono stati bebè in arrivo. Nella città della Quintana l’ultimo nato del 2024 è Rayan. E’ venuto alla luce il 31 dicembre alle 11.26 e pesa 2810 grammi. Il bimbo gode di ottima salute ed è stato accolto con grande emozione e gioia dalla mamma e dal papà, domiciliati a Spoleto. A Orvieto è Sole a chiudere il 2024. Risiede in città, il papà e la mamma si sono recentemente trasferiti ad Orvieto da Todi, pesa 2730 grammi e anche lei è vispa e in forma. La piccola è arrivata il 27 dicembre alle 21.50. "Nessuna nuova nascita, al momento, nel 2025", riferisce il dottor Fabrizio Mechilli.

Città di Castello, Gubbio e Gualdo Tadino: nessun nuovo nastro da appendere alle culle, almeno da previsioni, per questo primo giorno del 2025, in entrambi gli ospedali. Si chiama Aurora l’ultima bambina nata al reparto di Ostetricia e ginecologia di Città di Castello. È venuta alla luce alle 15,43 del 31 dicembre 2023 da un parto operativo. Pesa 4,020 chilogrammi; i genitori sono residenti a Montone. Nel 2024 a Città di Castello sono stati effettuati 511 parti (nel 2023 sono stati 589). Il 31 dicembre 2024 alle ore 18,39, invece, è nato con un parto spontaneo Bernardo, l’ultimo dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Pesa 3,540 kg e i genitori sono residenti a Fabriano. Complessivamente nel 2024 nel punto nascita di Branca sono nati 437 bambini (nel 2023 sono stati 465).

Terni: la cicogna si è fatta attendere anche nella città dell’acciaio. Se la prende comoda il primo nato del 2025. Mattia taglia infatti il traguardo alle 11.40. Pesa 3,120 kg. A chiudere invece i dodici mesi dell’anno vecchio è una bimba. Al Santa Maria l’ultima nata del 2024 si chiama Dafne. Ha emesso il primo vagito alle 23.10 e pesa 3,380 chilogrammi. I nati complessivi a Terni del 2024 arrivano a quota 1057.

Ma quali sono stati i nomi più diffusi tra i nati dell’anno appena trascorso? Ha vinto la tradizione. Non ci sono scelte straniere o attinte dalle fiction. Per i maschi ai vertici della classifica ci sono Edoardo, Gabriele e Leonardo. Ludovica, Sofia e Vittoria prevalgono tra le donne.