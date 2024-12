Nuovi rinforzi in arrivo alla questura

Ulteriori rinforzi in arrivo per la questura di Perugia. Li ha annunciati il sottosegretario dell’Interno, Emanuele Prisco, in occasione del giuramento di 426 ispettori all’istituto per sovrintendenti Lanari di Spoleto. Nello specifico, ha spiegato il rappresentante del Governo, "alla questura di Perugia saranno assegnati 13 dei nuovi vice ispettori che oggi hanno giurato e tra dicembre e gennaio saranno assegnate 31 ulteriori unità nei diversi profili, che si aggiungono alle 57 assegnate nel 2024 e alle 80 dello scorso anno".

Circa un anno fa, la questura del capoluogo umbro è tornata ad essere di prima fascia, di conseguenza si è verificato un graduale potenzialmente del personale da impiegare nei diversi uffici, per adeguare l’organico e fare fronte alla naturale alternanza, dovuta all’età, di agenti e dirigenti. Proprio pochi giorni fa, ha preso servizio il nuovo questore, Dario Sallustio, arrivato da Vicenza per sostituire Fausto Lamparelli, andato a dirigere l’ufficio di Firenze.

"Grazie al Governo Meloni - ha aggiunto ancora il sottosegretario Prisco - attraverso atti concreti ribadiamo con forza che chi tocca una divisa tocca lo Stato e che la sicurezza dei cittadini è una priorità, come dimostrano i rinforzi che in questi giorni andranno sul territorio in supporto alle donne e gli uomini della polizia già impegnati nella sicurezza delle nostre città".