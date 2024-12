Nuovi operai al Centro manutenzioni

ORVIETO In servizio i quattro nuovi operai del Centro servizi manutentivi del Comune. "Come avevamo anticipato – afferma il sindaco, Roberta Tardani – due di loro saranno dedicati esclusivamente alle manutenzioni del centro storico, dalla cura del verde pubblico agli interventi sulle pavimentazioni. L’implementazione delle risorse per il Csm ci consentirà in generale di avere più personale a disposizione per coprire tutto il vasto territorio comunale con le sue tredici frazioni e rispondere in maniera più tempestiva alle emergenze e alle richieste dei cittadini". "Abbiamo a cuore la cura di tutta la città – continua – e l’obiettivo è migliorare il decoro urbano attraverso una gestione più efficiente e mirata delle manutenzioni urbane, con particolare attenzione alla qualità della vita dei cittadini".