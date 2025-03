Nuovi materiali e tecnologia. Mostra che guarda al futuro

GUALDO TADINO - La mostra “Materiality - Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria“ viene inaugurata stamattina, alle 11, nella monumentale di San Francesco. L’ha organizzata l’Università degli studi di Perugia, come "un’opportunità unica per scoprire i temi legati all’innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, con un focus sui materiali e dispositivi nanostrutturati e biocompatibili". L’iniziativa fa parte del progetto “Vitality Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia“, finanziato col Pnrr. Già esposta a Perugia e Terni, la mostra resterà fino all’8 aprile. Poi si sposterà nei costituendi poli Biomat a Terni e Nanomat, in una città della fascia appenninica. “Materiality“ ha l’obiettivo di presentare i contenuti scientifici dell’Ecosistema di Innovazione Vitality, attraverso diverse sezioni espositive e interattive. I visitatori potranno esplorare il mondo dei nano- e bio-materiali in modo coinvolgente, grazie a pannelli retroilluminati, exhibit e video. Le scuole di ogni ordine e grado possono prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici, differenziati per classi di età, inviando un messaggio di posta elettronica a: [email protected]. Apertura per le scuole: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, previa prenotazione. Apertura al pubblico: dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ogni sabato e domenica, alle 17 visita guidata.

A.C.