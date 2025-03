Nuovi Ingressi e incarichi

TERNI Un convalida e il valzer nelle commissioni consiliari. Così ieri in Consiglio comunale. "A seguito dell’accettazione della nomina ad assessore di Alessandra Salinetti – fa sapere Palazzo Spada – , si è determinata la cessazione automatica dalla carica di consigliere e si è reso necessario procedere alla sostituzione con il consigliere risultato primo dei non eletti lista n. 6 con Bandecchi per Terni nella medesima lista, Giulia Rosati. Il segretario generale dell’Ente aveva precedentemente acquisito gli elementi necessari alla verifica dell’insussistenza di elementi ostativi al subentro. Hanno votato a favore 27 consiglieri.

Con la nomina ad assessore di Alessandra Sallinetti è stato necessario, inoltre, procedere all’elezione delle cariche di presidente e vicepresidente della Seconda commissione. L’elezione, avvenuta tra i nomi proposti dai presidenti dei gruppi consiliari, con distinte votazioni limitate ad un nome, ha assegnato la presidenza alla consigliera Marina Severoni (Ap) e la vicepresidenza al consigliere Michele Di Girolamo (Pd). Considerato che la consigliera Marina Severoni ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di vice presidente della commissione consiliare Controllo e Garanzia, è stata necessaria la sostituzione attraverso elezione a scrutinio segreto tra i candidati proposti dai consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza. E’ stato eletto Massimiliano Marchetti (Ap)".