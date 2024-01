Nuovi corsi con i fondi del Pnrr

SPOLETO L’Alberghiero “De Carolis“ sempre più all’avanguardia. Grazie ai fondi Pnrr sono in attivazione ben 143 corsi “mentoring“ rivolti a studenti e studentesse. Il percorso per un apprendimento solido si arricchisce di un appuntamento regolare che ogni studente avrà col suo Mentor, con la possibilità, messa a disposizione dal Convitto, di usufruire del pasto per potersi fermare nel pomeriggio. Saranno attivati, riferisce l’Istituto, percorsi individuali di rafforzamento, mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale, pianificazione settimanale del lavoro scolastico, supporto allo studio, aiuto nei compiti, supporto e implementazione del metodo di studio, supporto nella predisposizione di mappe concettuali, supporto nella preparazione alle verifiche, attività di recupero, guida nell’individuazione di approfondimenti ed espansione delle conoscenze e delle competenze".