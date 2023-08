Nuovi contatori digitali a Foligno: risparmio idrico e monitoraggio dei consumi

Nei prossimi due mesi a Montefalco, poi a Bevagna e Castel Ritaldi. Prosegue l’installazione, da parte di Valle Umbra Servizi, dei nuovi contatori digitali per il monitoraggio dei consumi idrici, che sostituiranno quelli presenti nelle abitazioni degli utenti o nei condomini. Frutto delle tecnologie più avanzate, i nuovi contatori potranno fornire a distanza i dati di misura, miglioreranno il servizio all’utenza e consentiranno una gestione maggiormente efficiente del servizio idrico integrato. Gli interventi in corso rientrano nell’ambito di un progetto strategico, sviluppato con il supporto di Auri, che contribuirà alla trasformazione digitale dell’azienda e alla riduzione delle perdite nel sistema di adduzione e nella rete di distribuzione. I nuovi dispositivi elettronici - definiti ‘smart meter’ - sono in grado di rilevare il flusso di acqua attraverso sensori elettronici e garantiscono facilità di lettura, misura puntuale dei consumi e verifica in tempo reale di eventuali anomalie. La nuova tecnologia permetterà di effettuare le letture senza accesso alla proprietà e darà all’utente una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Quanto all’individuazione delle perdite idriche, i nuovi dispositivi potranno monitorare le linee di distribuzione, 24 ore su 24, notificando in tempo reale eventuali anomalie. Il cronoprogramma delle attività prevede che, entro la fine dell’anno, circa 10.000 utenze saranno fornite del nuovo sistema di lettura. Il costo totale dell’intervento, pari a circa 2 milioni, è coperto dai fondi derivanti dalla Tariffa del Servizio Idrico Integrato nell’ambito del programma pluriennale degli interventi, approvato dall’assemblea dell’Auri.