Nuovi Baschi Verdi in servizio . Cerimonia di fine corso degli allievi

Nuovi professionisti dell’antiterrorismo pronti ad entrare in azione. Si è svolta in Piazza della Repubblica la cerimonia conclusiva del corso per allievi finanzieri destinati al comparto specialistico della Guardia di Finanza “Antiterrorismo e pronto impiego“, in addestramento alla Caserma Montegrappa. Alla presenza dell’ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza, il generale Vito Augelli, del comandante della Legione Allievi, il generale Marco Lainati, nonché delle più alte autorità religiose, civili e militari, i neo Baschi Verdi hanno vestito, per la prima volta, il caratteristico copricapo, indossato dal personale della Guardia di Finanza a cui sono affidati particolari compiti di carattere operativo. In considerazione dell’elevato livello di specializzazione raggiunto alla fine del corso, "i neo militari saranno assegnati su tutto il territorio nazionale ai reparti di pronto impiego, che rappresentano le unità del Corpo connotate da maggiore operatività, il cui impiego è sovente previsto in situazioni che richiedono prontezza d’intervento, dinamismo e versatilità". Il colonnello Andrea Girella, comandante della scuola di Orvieto, ha espresso, ai frequentatori, il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi durante il periodo di addestramento, "fondamentale per poter disporre sul territorio di operatori di polizia professionali ed efficienti". Il generale Augelli, invece, ha ricordato il 25esimo anniversario dalla scomparsa dei finanzieri Alberto De Falco e Antonio Sottile, insigniti della medaglia d’oro al valore civile, che persero la vita il 23 febbraio 2000, a Brindisi, in attività anticontrabbando, travolti da un’auto blindata. Stessa onorificenza venne conferita anche ai colleghi di pattuglia Roscica e Marras, presenti all’odierna cerimonia.I neo Baschi Verdi saranno presto destinati in tutta Italia.