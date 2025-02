Nuove tecnologie, alla “Bufalini“ inizia il corso per gli over 65

CITTÀ DI CASTELLO - Imparare a usare le nuove tecnologie. Inizia oggi nelle aule multimediali della scuola Bufalini un corso destinato agli over 65 e al corretto e consapevole utilizzo delle nuove tecnologie. Il progetto gratuito è frutto della collaborazione tra Auser Alta Umbria, associazione per l’invecchiamento attivo Ets e il centro di formazione professionale. Saranno 15 i partecipanti che potranno fruire gratuitamente di questa opportunità, diventando così protagonisti attivi dei 13 incontri in programma fino al mese di aprile, con cadenza settimanale. È finanziato dalla Regione con risorse del Ministero del Lavoro e prevede l’erogazione di corsi gratuiti di digitalizzazione intergenerazionale per gli over 65. Nelle lezioni saranno coinvolti anche i "giovani", che supportati da docenti esperti di digitale, affiancheranno i partecipanti nell’acquisizione di nuove competenze. Tante le tematiche che verranno affrontate, compresi l’utilizzo dello Spid e la gestione delle piattaforme social.