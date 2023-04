Nuove regole per la Ztl Fascia oraria ridotta per ’carico e scarico’

Da oggi, sabato primo aprile (attenzione, non è uno scherzo!) entra in vigore il nuovo regolamento che disciplina l’accesso all’interno della ZTL (zona a traffico limitato). Per inciso, nel frattempo, le telecamere di controllo sono aumentate di tre con i nuovi “varchi” di Via Piccardi, Via XX Settembre e Via di Fonte Avellana, entrambi in uscita. Approvato con voto unanime dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio, a cinque anni dalla introduzione dei varchi elettronici, ha l’obiettivo, come sottolineato dal vicesindaco Alessia Tasso in sede di illustrazione, "di tutelare la qualità della vita nel centro storico, il suo decoro, la qualità dell’aria e l’utenza debole". La novità più significativa, destinata ad incidere anche su abitudini consolidate ed a provocare disguidi e disagi almeno nelle prime giornate, è relativa alla riduzione dalle ore 7 alle ore 10 della fascia oraria di caricoscarico nella zona monumentale e nella possibilità di operare accessi giornalieri solo previa richiesta da produrre presentandosi direttamente al front office della Polizia Municipale in largo della Pentapoli 6.

Procedura che cambia radicalmente rispetto al passato quando era possibile percorrere la strada della posta elettronica. Il ricorso all’indirizzo e-mail [email protected] resta praticabile soltanto per gli ingressi con veicoli con persone disabili oppure per coloro che, per comprovate urgenti necessità, da documentare, debbano transitare in ZTL in orario di chiusura degli uffici. Le modifiche relative ai permessi permanenti riguardano solo quelli rilasciati a proprietari di immobili, domiciliati non residenti e alcune categorie di abitanti che abbiano più di un permesso con tre targhe ciascuno, per la riduzione del numero dei veicoli inseriti in un singolo permesso.

E’ stata inoltre eliminata la tipologia “Uffici Comunali” in uso ai vari settori dell’Ente. Limitazioni pure per le associazioni folkloristiche con i permessi che da cinque con tre targhe passano da altrettante, ma con una targa, per le cerimonie scendono a tre invece di cinque, mentre per i cantieri edili salgono da due a tre.