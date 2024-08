Nuova stretta sulla sicurezza. Potenziati i controlli in centro

Potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo nell’area del centro storico, così come auspicato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato, Ulteriormente potenziati, quindi, polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e della polizia provinciale, i servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare riferimento al centro storico di Perugia. L’obiettivo, spiegano dalla questura, è "rendere maggiormente efficace l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado nell’area del centro storico di Perugia, anche a seguito degli episodi criminosi registrati che hanno interessato nei mesi di luglio e agosto alcune aree dell’acropoli". Particolare attenzione è stata riservata all’area di piazza Grimana, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Nello specifico, oltre al pattugliamento delle zone maggiormente frequentate nel fine settimana, sono state effettuate attività di controllo e identificazione degli avventori di numerosi esercizi commerciali del centro storico, in particolare nelle aree di piazza Grimana, via Ulisse Rocchi, piazza IV novembre, via del Parione, corso Cavour ed altre zone dell’acropoli perugina, anche con il contributo di unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. Nel corso de servizi sono state identificate e sottoposte a controllo 141 persone, controllati 50 veicoli ed emanate 19 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Sottoposti a verifica anche sei esercizi commerciali.