Nuova scuola “blindata“. Sei telecamere anti-ladri

Anche la scuola sarà videosorvegliata. Si apprende dalla determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio del Comune per l’acquisto e l’installazione "di un sistema di videosorveglianza presso i moduli scolastici di Santo Chiodo in via dei Tessili". Dopo tante peripezie, a settembre, i circa 250 studenti della scuola media hanno ripreso l’anno scolastico nei nuovissimi moduli prefabbricati inaugurati per l’occasione dal sindaco Andrea Sisti. Sì, perché come noto la storica sede scolastica del centro storico è stata fortemente danneggiata dal sisma del 2016 ed è inagibile orami da otto anni. Gli studenti sono stati ospitati in diverse sedi provvisorie, ma da settembre finalmente il Comune ha messo a disposizione una nuova struttura ad uso scolastico con una superficie di circa 900 mq, con uffici e segreteria didattica, compresi servizi igienici, aula insegnanti, locale per personale Ata e deposito. C’è anche la palestra per lo svolgimento delle attività sportive che è di circa 250 mq comprensivi spogliatoi e servizi. All’esterno delle due strutture è stata sistemata una siepe lungo tutto il perimetro della scuola e delle piccole aree verdi. L’amministrazione comunale, di comune accordo con la dirigenza scolastica, ha manifestato l’esigenza di monitorare l’area dove sono state installate le strutture modulari per scongiurare atti vandalici o intrusioni di personale non autorizzato, mediante l’ installazione di un sistema di videosorveglianza che quindi entro breve verrà installato. "In seguito di uno studio di fattibilità effettuato dai tecnici comunali, - si legge nell’atto - è stabilito di procedere all’installazione di un kit di video sorveglianza di tipo Poe, in quanto compatibile con gli switch già presenti nel locale tecnico, sei telecamere da esterno con una risoluzione di 8mp, complete di visione notturna infrarossa". Il sistema quindi nel rispetto delle normative sulla privacy sarà attivo h24 ed andrà ad integrasi con l’intero sistema di videosorveglianza cittadino completamente rinnovato. Il primo stralcio del progetto attivato dal Comune con il potenziamento dell’attuale impianto composto da 31 telecamere (27 di tipo digitale e 4 di tipo analogico) con 43 nuove telecamere fisse e Speed Dome è in fase di ultimazione e prima dell’attivazione dovrà comunque essere sottoposto al collaudo.