Nuova mensa scolastica coi fondi Pnrr

BASCHI Il Comune continua a impegnarsi per realizzare investimenti nel settore della scuola. Lo fa nell’ambito della progettualità del Pnrr, dando il via ai lavori per la realizzazione di una nuova mensa a servizio del plesso scolastico, dopo il laboratorio di informatica già finanziato con un altro intervento. Il valore complessivo del progetto è di circa un milione di euro. "L’opera - spiega il sindaco, Damiano Bernardini - metterà a disposizione una cucina moderna e un refettorio accogliente, permettendo di riconvertire le aule attualmente utilizzate per la mensa a laboratori e spazi per la didattica. A rendere autosufficiente la struttura sarà un impianto fotovoltaico". L’investimento sarà dunque indispensabile per ammodernare la struttura e venire meglio incontro alle esigenze degli studenti.