Nuova icona del Beato Angelo realizzata da suor Francesca

C’è una nuova, modernissima icona del Beato Angelo, il santo protettore gualdese, di cui si celebra il settimo centenario della morte. L’ha realizzata di recente un’artista, suor Francesca Alunni delle Suore francescane missionarie di Assisi su commissione dell’arcidiacono - parroco don Franco Berrettini. L’ha dipinta su una tavola di legno, nel formato 110X70 centimetri, con tecniche che richiamano elementi caratteristici dell’iconografia orientale, con riferimenti ambientali gualdesi e teologici: su tutto spicca l’immagine del santo eremita che indossa l’abito dei monaci Camaldolesi. L’icona verrà portata nelle varie parrocchie in occasione delle iniziative connesse alle celebrazioni centenarie. Un’altra bella iniziativa è quella promossa dal circolo filatelico e numismatico "Olivo Scatena" in collaborazione con il comitato organizzatore delle celebrazioni. Lunedì 15 dalle 9 alle 13, nell’atrio del palazzo comunale sarà aperto un ufficio postale temporaneo che apporrà il timbro commemorativo su ogni tipo di corrispondenza presentata; verrà posta in vendita anche una cartolina-ricordo annullata con un bollo postale riproducente il busto del Beato, la cui grafica è stata curata dal giovane gualdese Stefano Brunetti: viene considerata "ottimo souvenir di una ricorrenza irripetibile per tutti i gualdesi, turisti e collezionisti di annulli".

Alberto Cecconi