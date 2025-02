"Nuova centrale, solo critiche strumentali"

PERUGIA - "Nelle scorse settimane ho ricevuto critiche mosse dal gruppo di Fratelli d’Italia e dalla consigliera Pastorelli rispetto al progetto della nuova centrale operativa della polizia locale – scrive l’assessore Andrea Stafisso, con riferimento all’articolo pubblicato su “La Nazione” dal titolo “Il tormentone della politica e la nota stonata” -. Come è facile riscontrare, in ogni mia comunicazione mezzo stampa e attraverso canali social, non ho mai omesso come i fondi utilizzati siano stati reperiti dai miei predecessori (ad aprile 2024) attraverso un bando del ministero degli interni, rivolto a numerosi enti locali. Per altro il gruppo Pensa Perugia, di cui faccio parte, si è permesso pubblicamente di segnalare queste mie dichiarazioni alla consigliera Pastorelli ma i commenti sono stati rimossi dai post. Giova però ribadire anche come prendere i fondi è solo il primo passo, c’è tutta la fase di messa a terra ed esecuzione che è in carico a noi e che prevede, in questo caso, sia la definizione della progettualità in modo puntuale e tempestivo che decisioni per la concreta realizzazione dell’iniziativa".

"Viene contestata a questa Giunta – continua l’assessore Stafisso – una cosa comune nella pubblica amministrazione: in presenza di un cambio di governance è normale che alcune progettualità pregresse vengano portate avanti da un’altra classe dirigente apportando magari correttivi e variazioni. A tal proposito la nostra Giunta ha avuto anche la premura, di coinvolgere esponenti della precedente amministrazione in diverse occasioni quali a titolo esemplificativo l’apertura del Teatro Pavone, la presentazione dei lavori per lo stadio Curi o la conclusione dei lavori di consolidamento della strada Ripa di Pretola e che ci ha tenuto a ricordare per esempio come i fondi per il completamento del censimento arboreo e delle indagini su Ponte Felcino siano stati reperiti dalla precedente amministrazione. Per tutto questo ritengo che le critiche avanzate siano strumentali e invito l’opposizione ad agire con maggiore serietà e a lavorare nell’esclusivo interesse del bene di Perugia e dei cittadini".