Nuova amministrazione. Rumors sugli assessori, la piscina il primo nodo

A pochi giorni dall’insediamento e dal passaggio di consegne con Filippo Stirati, il sindaco Vittorio Fiorucci si sta gradualmente immettendo nel suo nuovo ruolo. Non manca il lavoro da fare ed in questo momento la preoccupazione principale è quella della piscina comunale, che rimarrà chiusa per tutta l’estate: si sta cercando una soluzione per tamponare il problema, che crea un danno economico, promozionale e di servizi per la comunità, in un periodo in cui intorno all’impianto ruotano tante iniziative sportive, oltre ad essere un servizio fondamentale per la città e non solo. Emergono inoltre anche alcune indiscrezioni per quanto riguarda la composizione della Giunta che guiderà la città . Per quanto riguarda l’assessorato all’urbanistica è stato fatto il nome di Spartaco Capannelli, che può vantare un’importante esperienza avendo già ricoperto il ruolo di assessore con la Giunta Corazzi e quello di funzionario all’interno della Sovrintendenza dei monumenti. Filippo Farneti, libero professionista, sembra invece essere il principale candidato per esercitare la carica di assessore al bilancio, anche lui già consigliere comunale nella passata legislatura per “Gubbio in Comune”, mentre Nancy Latini, libera professionista, potrebbe essere indirizzata verso l’assessorato allo sport e al turismo. Altri nomi che potrebbero rientrare all’interno dell’esecutivo sono quelli di Carlotta Colaiacovo (Forza Italia) ma anche di Francesco Gagliardi (Fratelli d’Italia), avvocato che in passato si era già seduto sui banchi del Consiglio comunale. Al momento si tratta solo di voci di corridoio che trovano più o meno conferma, ma l’ufficialità – insieme alle eventuali modifiche proprio di consiglieri comunali che potrebbero entrare in Giunta – arriverà solo tra qualche giorno. Fiorucci, intanto, ha già dichiarato di essere pronto a portare avanti e completare i progetti in corso lasciati in eredità dalla Giunta Stirati, come il parcheggio e l’asilo di San Pietro, lo skate park e il campo da basket e una riqualificazione generale di diverse aree della città. I Liberi-democratici hanno accolto favorevolmente la scelta del nuovo primo cittadino: "È rassicurante sapere che riconosce il valore di un’eredità così ricca e ben costruita. Tutto questo lo lasciamo al sindaco Vittorio Fiorucci, al quale rinnoviamo le più sentite congratulazioni e auguriamo il migliore in bocca al lupo per il lavoro che lo attende".