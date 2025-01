’Nuoto senza confini’ alle piscine comunali

Successo per la manifestazione di nuoto che si è svolta domenica alle piscine comunali promossa dall’associazione Beata Margherita. Una gara interregionale che ha messo in acqua atleti con disabilità intellettivo-relazionale coinvolgendo società sportive di Umbria, Marche e Toscana. Primi posti conquistati da Marco Bini, Alessio Vauthier e Simone Marini; argento per Matteo Guerri, Salvatore Ascione, Alessandro Massi e Nizar Douari. Oro per la 4X25 mista con Bini-Guerri-Ascione-Vauthier. In evidenza per il settore promozionale anche l’Asd Sportinsieme Foligno.