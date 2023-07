NUoto, prova eccellente a Belgrado

Solo 11 centesimi dividono la 15enne ranista folignate della Spoleto nuoto, Lucrezia Mancini, da una storica finale dei 200 rana agli Europei Junior di nuoto in corso a Belgrado. L’atleta, già campionessa italiana classe 2008, aveva compiuto l’impresa in mattinata quando, stabilendo il suo personale di 2’31’’35, aveva battuto le altre azzurre acccededo alla semifinale. Nel pomeriggio la folignate ha limato il suo personale, 2’29’’54,ma non è bastato per volare in finale: ha concluso al 9° posto.