Nuoto pinnato: medaglia d’oro e record

Ennesima impresa sportiva di Fabrizio Pagani (nella foto) che conquista una medaglia d’oro e per l’occasione ’firma’ un record del mondo, poi non contento si aggiudica anche una medaglia d’argento. "Ai Campionati Mondiali di apnea e nuoto pinnato per disabili in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro – fa sapere la Federazione italiana attività subacque e nuoto pinnato – il campione ternano si è presentato in condizioni fisiche non ottimali a causa di una fortissima labirintite, che ha messo in forse la sua partecipazione alle gare fino all’ultimo momento. Nella competizione iridata, l’apneista plurititolato è riuscito a stabilire un record del mondo (con conseguente medaglia d’oro) nella specialità della dinamica con pinne, chiudendo la sua performance dopo aver percorso 134,03 m, e a vincere una medaglia d’argento nella specialità della dinamica senza attrezzi con la misura di 75,74 m".

"Questa volta – commenta Fabrizi – abbiamo vinto in due: io e la mia forza di volontà. Perché gareggiare con la labirintite è una tra le cose meno auspicabili di tutte. Se è vero che l’acqua ’ovatta’ è altrettanto vero che perdere l’assetto e l’aerodinamica rappresentano un impedimento importante, soprattutto per chi ha una disabilità come la mia. Riporto in Umbria, a Terni, due medaglie, un nuovo record del mondo e la consapevolezza di potermi ancora migliorare, labirintite permettendo. Sono entusiasta di ciò che sono riuscito a fare".